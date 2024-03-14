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Новости 12:24

Суд заочно арестовал экс-главу Ленфильма

фото ЗакС политика Суд заочно арестовал экс-главу Ленфильма

Бывший генеральный директор Ленфильма Федор Щербаков заочно арестован решением Тверского суда Москвы, рассказали 14 марта в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ранее стало известно о возбуждении против него уголовного дела о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Щербакову Федору Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — сообщили в пресс-службе судов.

Срок действия меры будет отсчитываться с момента задержания Щербакова в России или же депортации или экстрадиции его в страну.

В феврале стало известно об объявлении Щербакова в международный розыск. Следствие считает, что он скрылся на территории Турции, передает ТАСС.

В конце прошлого месяца стало известно о назначении Эдуарда Суворова на пост врио гендиректора Ленфильма.

Фото: ЗАКС.Ру


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