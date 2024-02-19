Директор "Ленфильма" Федор Щербаков объявлен в розыск

Правоохранительные органы объявили в розыск директора "Ленфильма" Федора Щербакова, об этом 19 февраля появилась соответствующая карточка в базе розыска МВД.

Розыск Щербакова, согласно карточке, ведется по уголовной статье, однако по какой именно – не указано.

Федор Щербаков стал директором "Ленфильма" в 2020 году, сменив врио директора Инессу Юрченко, до которой директором был Эдуард Пичугин.

До этого Щербаков учился на факультете журналистики МГУ, работал на Первом канале и в "Интерфаксе".

Напомним, что петербургской киностудии "Ленфильм" не удалось выполнить поручение президента и кабинета министров о постепенном импортозамещении иностранной техники российскими аналогами.

Фото: ЗАКС.Ру