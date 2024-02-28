У "Ленфильма" появился врио гендиректора

Собрание акционеров киностудии "Ленфильм" назначило врио генерального директора организации Эдуарда Суворова. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

Свои обязанности Суворов исполняет с понедельника. В своей карьере закончивший ГИТИС менеджер успел побывать помощником депутата Госдумы. До своего новейшего назначения Суворов работал на "Ленфильме" помощником гендиректора по международным связям.

Отметим, что предыдущий гендиректор киностудии Федор Щербаков находится под уголовным преследованием и объявлен в международный розыск. Официальных комментариев к его делу пока не звучало.

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