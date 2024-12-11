На киностудии "Ленфильм" сменился генеральный директор

Росимущество приняло решение о смене руководства на киностудии "Ленфильм". Эдуард Суворов покинул пост генерального директора, а его место заняла Надежда Андрющенко, об этом 11 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росимущества.

Как сообщили в ведомстве, кадровая перестановка произошла по предложению Министерства культуры России. До нового назначения Андрющенко занимала должность заместителя генерального директора "Ленфильма" и курировала вопросы безопасности.

Эдуард Суворов руководил киностудией с августа 2024 года. Ранее, начиная с февраля, он временно исполнял обязанности генерального директора, что было утверждено решением общего собрания акционеров.

Напомним, что Суворов стал генеральным директором "Ленфильма" после обвинения в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст.163 УК РФ) другого бывшего директора киностудия Федора Щербакова. Тогда же его заочно арестовали.

Фото: ЗАКС.Ру