На базе "Ленфильма" может появиться креативное пространство

Киностудия "Ленфильм" не будет приносить городу убытки, заявил спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда" 30 сентября. По его словам, у правительство города есть понимание, в каком направлении развивать киностудию.

"Мы считаем, что "Ленфильм" будет приносить доходы городу. По крайней мере, из тех планов, которые есть сейчас у комитета по культуре, мы с оптимизмом смотрим на развитие "Ленфильма", - рассказал спикер ЗакСа.

Бельский напомнил, что летом он вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым и вице-губернатором Борисом Пиотровским посещали киностудию. В ходе визита они встретились с коллективом студии, а также обсудили планы по её развитию и вовлечению в работу города. В частности, спикер ЗакСа упомянул возможность открытия пешеходной улицы у "Ленфильма", а также креативного пространства в нём.

Напомним, Смольный подтвердил передачу "Ленфильма" в собственность города 30 сентября. Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин. До этого в ходе ПМЭФ-2025 министр культуры Ольга Любимова вместе с Бегловым подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на возрождение "Ленфильма". Какие меры они намеревались предпринять для этого, не уточнялось.

Отметим, что в последние годы "Ленфильм" находится в тяжелой экономической ситуации. В январе 2025 года ООО "Компания Радмир" подало иск о признании киностудии банкротом из-за невыплаты "Ленфильмом" долгов перед компанией. В конце апреля 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался признавать киностудию банкротом. Кроме того, в августе с "Ленфильма" взыскали 2,6 млн дивидендов в пользу Росимущества, владеющего 100% акций киностудии. "Ленфильм" возражал против исковых требований, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение, однако суд посчитал, что это не освобождает его от исполнения корпоративной обязанности.

При этом в феврале 2025 года на состояние киностудии в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание режиссёр Александр Сокуров. По его словам, это не первый раз, когда он поднимал эту тему в разговоре с главой государства.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру