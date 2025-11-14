Чиновники комитета по вопросам законности нагрянули в компьютерные клубы

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проверили 120 адресов компьютерных клубов, 84 из которых оказались действующими, сообщила 14 ноября пресс-служба ведомства. Чиновники оценивали, соблюдают ли предприниматели требования закона города о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних (Закон Петербурга от 19.02.2014 № 48-14).

По результатам проверки на предпринимателей составили шесть административных протоколов. Основанием для этого стали нарушения требований к размещению информации о запрете нахождения несовершеннолетних в компьютерных клубах в ночное время, а также сведений о возрастных ограничениях. В ведомстве отметили, что проверки компьютерных клубов будут продолжены.

Согласно тексту городского закона о предупреждении вреда детям, нахождение несовершеннолетних до 16 лет в компьютерных клубах и интернет-кафе ограничено в ночное время: им запрещено находиться там с 22:00 до 06:00 без сопровождения родителей. Исключения предусмотрены для ночи с 31 декабря на 1 января, проведения образовательной деятельности, а также мероприятий, посвященных завершению учебной программы.

До этого сотрудники комитета вместе с полицией провели серию рейдов против уличных музыкантов. Они проверяли уровень шума и наличие необходимых разрешений на проведение уличных концертов. У нарушителей забрали музыкальные инструменты.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный