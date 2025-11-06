Чиновники с полицией проверили уличных музыкантов в Петербурге

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга совместно с полицией провели серию рейдов на уличных музыкантов, сообщили 6 ноября в комитете. Ревизоры проверяли соблюдение требований к проведению уличных выступлений. В частности, они измеряли уровень шума и проверяли наличие необходимых разрешений на проведение концертов. К нарушителям применяли меры в виде изъятия "орудий и предметов правонарушений".

Мероприятия проходили с 20 по 31 октября. За это время чиновники составили 23 протокола об административных правонарушениях по статье о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время (8-6-2 Закона Санкт-Петербурга № 273-70). Проверки проводились в местах, где обычно проходят уличные выступления.

Правоохранители начали уделять повышенное внимание уличным музыкантам после задержания трёх участников группы Stoptime. Исполнители получили известность летом 2025 года благодаря своему репертуару, включающему песни артистов, признанных иноагентами. Вокалистку коллектива Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, в середине октября арестовали на 13 суток за организацию массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. В конце месяца ее дважды арестовали на 13 суток по статьям об организации массового пребывания граждан и о мелком хулиганстве.

Также в конце октября суд оштрафовал исполнительницу на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии. Кроме того, в середине и в конце месяца суд арестовывал других участников группы, гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева.

Кирилл Дудров / Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности