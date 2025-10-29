Суд арестовал вокалистку Stoptime Наоко на 26 суток по двум статьям

Смольнинский районный суд арестовал на 13 суток вокалистку Stoptime Диану Логинову, известную как Наоко, по делу об организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ), сообщил 29 октября MR7. Это уже второй арест исполнительницы по этой статье. Также ей назначили 13 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) из-за матерщины в песне, которую она пела, сообщил telegram-канал "Ротонда".

Поводом для составления первого протокола послужил уличный концерт, состоявшийся 27 сентября на Малой Конюшенной улице, отмечает MR7.

Кроме Логиновой, в суд также доставили гитариста группы Александра Орлова. Ему тоже вменили организацию массового пребывания граждан, повлекшем нарушение общественного порядка. Как сообщила "Фонтанка", он сделал Наоко предложение руки и сердца, пока те ехали в автозаке. Вокалистка ответила согласием.

В середине октября Дзержинский районный суд арестовал Логинову на 13 суток по той же статье из-за концерта у станции метро "Площадь Восстания". Наказание она отбывала в ИВС в Луге.

Накануне Ленинский районный суд оштрафовал исполнительницу на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). В суд ее доставили из 76-го отдела полиции Центрального района, где на нее был составлен протокол об организации массового пребывания граждан. После заседания суда ее вернули в отдел полиции.

UPD: Также суд арестовал на 13 суток Орлова.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру