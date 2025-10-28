ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 28 октября 2025, 19:31

Два росгвардейца оказались под домашним арестом по делу о "мертвой душе"

фото ЗакС политика Два росгвардейца оказались под домашним арестом по делу о "мертвой душе"

Смольнинский районный суд отправил до 26 декабря под домашний арест начальника Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Центральному району Владимира Гочуа и его коллегу, главу Пункта централизованной охраны ОВО по Центральному району Роберта Петерсона, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 28 октября. Обоим вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с фиктивным трудоустройством.

По версии следствия, Гочуа, Патерсон и другие неустановленные лица из числа сотрудников ОВО не позднее начала сентября фиктивно трудоустроили "не осведомленного об их преступном умысле" гражданина на должность инженера, который на самом деле в отделе не работал. Также следствие считает, что они вносили в табель учета рабочего времени сведения о якобы отработанном времени.

В результате общая сумма перечисленных фиктивному инженеру средств по зарплате и иным выплатам составила не менее 1 млн рублей.

"Указанными денежными средствами фигуранты и неустановленные лица впоследствии распорядились по собственному усмотрению", — отметили в судебной пресс-службе.

Обоим фигурантам запрещено покидать и менять место жительства, общаться с потерпевшими, свидетелями, экспертами, СМИ, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом.

