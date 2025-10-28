СМИ: На вокалистку и гитариста Stoptime составили новые протоколы

В отношении гитариста уличной группы Stoptime Александра Орлова составлен новый протокол по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), сообщила 28 октября "Фонтанка". Протокол по этой же статье составили и на вокалистку группы Диану Логинову, передает РИА Новости. Накануне вечером Орлов был задержан по выходе из спецприемника в Луге, где отбывал арест за аналогичное правонарушение.

Орлов, Логинова и барабанщик Владислав Леонтьев были арестованы Дзержинским районным судом 16 октября. Орлову суд назначил 12 суток ареста, двум другим музыкантам — по 13 суток.

В отношении Логиновой ранее были составлены два протокола по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Один из них накануне Куйбышевский суд вернул составителям. Рассмотрение второго назначено на 28 октября в Ленинском районном суде.

Группа Stoptime в своем репертуаре, в частности, использует песни музыкантов, признанных иностранными агентами. Видеозаписи их выступлений вызвали недовольство у части публики, и в частности у члена Совета по правам человека Марины Ахмедовой. Свою жалобу в МВД и Следственный комитет направлял депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру