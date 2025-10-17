Депутат Романов заявил, что написал запросы о выступлениях Stoptime в МВД И СК

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов направил запросы в МВД и Следственный комитет с просьбой проверить выступления группы Stoptime еще до того, как они были задержаны, сообщила 17 октября "Фонтанка" со ссылкой на парламентария. По данным издания, обращения датируются 15 октября. Тем же вечером стало известно о задержании вокалистки Дианы Логиновой.

По рассказу Романова, видеозапись выступления Stoptime показал ему коллега от Крыма, который был удивлен тем фактом, что песни иностранных агентов звучат неподалеку от Казанского собора. "После этого я написал запросы в МВД и СК, а также проинформировал главк об этом запросе и отправил им это видео",— рассказал депутат.

Романов отметил, что протоколы на музыкантов составили после его обращений. По его словам, сейчас силовики проводят проверку на предмет возможности нарушения уголовного законодательства исполнителями. Сам он выразил надежду на то, что "только административкой всё не ограничится".

После задержания 18-летняя Логинова провела ночь в отделе полиции № 78. В четверг суд назначил ей 13 суток ареста по делу об организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка. Речь шла об уличном концерте около вестибюля станции метро "Площадь Восстания", состоявшемся 11 октября. Также 13 суток ареста получил барабанщик Владислав Леонтьев, а гитаристу Александру Орлову назначили 12 суток.

Ранее сообщалось, что заявление в правоохранительные органы подал некий гражданин по фамилии Николаев. Вызывать его в суд не стали.

Также 17 октября в СМИ появилась информация о том, что на Логинову якобы могли составить два протокола о дискредитации Вооруженных сил. Как сообщила "Фонтанка", источники издания в правоохранительных органах не подтвердили это. Известно лишь об одном протоколе в отношении исполнительницы, составленном по этой статье.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру