Суд арестовал еще двух участников группы Stoptime

Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября арестовал участников группы Stoptime: гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева за организацию уличного выступления 11 октября вблизи станции метро "Площадь Восстания". Ранее суд арестовал на 13 суток вокалистку группы Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко. Леонтьеву также назначили 13 суток ареста, а Орлову - 12 суток, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Всех троих признали виновными в организации массового пребывания и граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). По данным силовиков, услышать творчество группы собрались около 70 человек. Заявление в правоохранительные органы подал некий гражданин Николаев. Издание "Ротонда" сообщает, что заявитель – полный тезка петербургского рэпера Михаила Николаева. Судья отказался вызывать Николаева в суд в качестве свидетеля.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в отношении Логиновой также собираются составить административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил из-за ее высказываний.

Группа Stoptime получила известность летом 2025 года. В основном репертуар музыкантов состоит из композиций исполнителей, признанных Минюстом иностранными агентами. В начале октября видеозаписи с их выступлений начали активно публиковать общественники, недовольные творчеством иноагентов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру