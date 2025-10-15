Основателю iGooods Кунису продлили арест еще на полгода

В Петроградском районном суде 15 октября приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении предпринимателя Григория Куниса, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). На время судебного следствия бизнесмен будет находится в СИЗО. Суд продлил меру пресечения сразу на полгода, до 2 апреля 2026 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На первом заседании участники процесса ограничились вопросом о продлении меры пресечения. Представитель гособвинения ходатайствовала о продлении ареста обвиняемому на шесть месяцев, объяснив это тем, что основания для ареста якобы никуда не делись.

Кунис аргументацию прокурора счел слабой и напомнил, что добровольно выдал заграничный паспорт и паспорт Израиля и потому не может скрыться от правосудия. "У нас в России прекрасная система распознавания лиц, и любого человека можно в считаные дни обнаружить и задержать", — отметил он. Также он усомнился в своей способности уничтожить доказательства. У суда он просил отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий.

— Я много лет руковожу проектами, ко мне часто приходят люди, которые защищают какое-то решение, предложение. Я часто выслушиваю аргументацию и должен принимать решения. Так вот та аргументация, которую обвинение до сих пор поддерживает, она достаточно слабая, и если ко мне мои подчиненные пришли с подобной аргументацией, я бы счел это несоответствием с занимаемой должностью и, может, даже оскорблением здравому смыслу, — высказался Кунис о ходатайстве прокуратуры, вспомнив об опыте руководства компанией.

Адвокаты также возражали против продления ареста. Защитник Анастасия Борисова сослалась на то, что предварительное следствие завершено и все доказательства уже собраны. Также она отметила устойчивые связи Куниса, его сотрудничество со следствием и признание вины по делу. Ее коллега Александр Передрук предъявил суду заявление супруги Куниса о готовности предоставить мужу жилье в случае смягчения меры пресечения. Еще адвокат предоставил справку из ООО "Балтэнергометалл", где Куниса могут принять на работу, если суд смягчит меру пресечения.

Следующее заседание по делу состоится 23 октября. На нем стороны приступят к рассмотрению материалов дела по существу. По версии следствия, в период с июня 2021 года по февраль 2022 года Кунис перевел 3,5 тысячи рублей на счета Фонда борьбы с коррупцией*, признанного экстремистской организацией и запрещенного в России. Фигурант находится под арестом с конца июля 2025 года.

Кунис известен как сооснователь компании iGooods, которая с 2014 года занимается доставкой продуктов. Также в прошлом он был в числе организаторов акции "Бессмертный полк" и возглавлял Альянс независимых региональных издателей. В сфере медиабизнеса он отметился запуском нескольких проектов. В частности, с 2003 по 2014 год Кунис издавал газету "Мой район".

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

