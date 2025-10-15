Банк "Таврический" признан банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом банк "Таврический", сообщила 15 октября госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая назначена конкурсным управляющим.

В ходе банкротства расчеты с кредиторами будут проводиться согласно реестру требований кредиторов. В перечень включаются требования, предъявленные до времени закрытия реестра. Сведения об этой дате АСВ пообещало разместить на своем сайте на странице, посвященной "Таврическому" банку.

"Исходя из текущего финансового положения банка, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью", — пообещали в АСВ и добавили, что рассчитывают приступить к расчетам с кредиторами первой очереди в январе 2026 года.

В начале сентября Банк России отозвал лицензию у банка "Таврический" и назначил ему временную администрацию в лице АСВ. Решение объяснили "полной утратой собственных средств" у финансовой организации. Вкладчикам пообещали вернуть их средства "в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей" на каждого.

Проблемы у банка "Таврический" возникли в 2014 году, вслед за чем последовала процедура санации. В связи с деятельностью организации были возбуждены уголовные дела. В частности, были приговорены бывшие топ-менеджеры "Ленэнерго" Андрей Сорочинский и Денис Слепов, их освободили от наказания по амнистии. Кроме того, по делу о махинациях со средствами банка был арестован экс-сенатор Александр Сабадаш.

