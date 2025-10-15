Суд оштрафовал экс-депутата Резника* по иноагентской статье

Василеостровский районный суд оштрафовал бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника* на 30 тысяч рублей по делу о непредставлении в Минюст сведений о деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 15 октября портал MR7.

Причиной разбирательства послужило то, что Резник* не отчитался перед министерством о своей деятельности в 2024 и I квартале 2025 года.

Минюст включил Резника* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Нынешний штраф стал не первым для политика, назначенным по "иноагентской" статье. Так, в начале марта 2024 года он был оштрафован на 30 тысяч рублей за публикацию материалов без уведомления о своем статусе, в конце того же месяца суд оштрафовал его на 40 тысяч за аналогичное правонарушение.

На прошлой неделе Василеостровский суд оштрафовал Резника* на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил.

Накануне стало известно о том, что политик стал фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества и участии в нем. Всего в деле насчитывается не менее 23 фигурантов из числа деятелей оппозиции. Резник* с сентября 2022 года находится за рубежом.

*Минюст внес Максима Резника в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру