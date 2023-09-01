Минюст объявил новыми иноагентами Максима Резника* и Дмитрия Муратова**

Министерство юстиции вечером 1 сентября внесло в действующий список иностранных агентов новых физических и юридических лиц. В числе первых оказались эмигрировавший петербургский политик Максим Резник*, главред лишенной аккредитации "Новой газеты" и Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов**, писатель и общественный деятель Олег Радзинский***, экономист Константин Сонин****, телеведущий Денис Катаев*****, чеченский историк Майрбек Вачагаев******, журналистка Ксения Ларина (настоящее имя - Оксана Баршева)*******, комик Руслан Белый******** и актер Евгения Карпова*********, в числе вторых - движение "Новая Тыва" (New Tuva)**********.

Основанием для наделения новым юридическим статусом Максима Резника* стали его призывы к участию в несанкционированных демонстрациях, сотрудничество с зарубежными политическими организациями и распространение тех сведений о военной спецоперации, которые противоречат данным Минобороны.

"Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации", - пишет, в свою очередь, пресс-служба министерства о Дмитрии Муратове**.

Схожими соображениями чиновники руководствовались, признавая иноагентом Константина Сонина****.

*Минюст внес Максима Резника в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Олега Радзинского в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Константина Сонина в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Дениса Катаева в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Майрбека Вачагаева в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Ксению Ларину (Оксану Баршеву) в единый реестр иноагентов

********Минюст внес Руслана Белого в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес Евгения Карпова в единый реестр иноагентов

**********Минюст внес движение "Новая Тыва" (New Tuva) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру