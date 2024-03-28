Экс-депутата Максима Резника* снова оштрафовали за отсутствие метки иноагента

Василеостровский районный суд Петербурга 28 марта оштрафовал бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника* на 40 тысяч рублей за отсутствие отметки о его статусе иностранного агента, сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Это уже второй штраф для Резника* из-за несоблюдения требований к деятельности иностранного агента. В начале марта его обязали выплатить 30 тысяч рублей по этой же статье. Тогда поводом стал пост без отметки иноагента в его Telegram-канале.

Напомним, Резник* покинул Россию в сентябре 2022 года, вскоре после того как его осудили по статье о хранении запрещенных веществ. Осенью 2021 года из-за уголовного дела он не смог принять участия в выборах депутатов Законодательного собрания.

* Максим Резник внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру