Максима Резника* оштрафовали по иноагентскому протоколу

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к ответственности оппозиционного политика Максима Резника*. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, он нарушил законодательство об иностранных агентах, не пометив плашкой иноагента один из постов в собственном Telegram-канале в прошлом году.

На известного петербуржца составили протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

В сообщении от пресс-службы судов упоминается "наркотическое" дело (ч. 1 ст. 228 УК) бывшего депутата ЗакСа. В 2022 году он получил реальный срок, но был освобожден от наказания с учетом времени, проведенного под домашним арестом.

Резник* в течение последних двух лет живет за пределами России.

*Минюст внес Максима Резника в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру