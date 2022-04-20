ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:04

Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения и отпустили в зале суда

фото ЗакС политика Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения и отпустили в зале суда

Октябрьский районный суд Петербурга 20 апреля назначил бывшему депутату Законодательного собрания Максиму Резнику пять месяцев колонии-поселения по "наркотической" статье. Политика признали виновным в хранении 18,2 грамма растительного вещества (ч. 1 ст. 228 УК). Сам Резник вину не признает. 

Суд засчитал время, которое Резник провел под домашним арестом. Его освободили в зале суда. 

На оглашение приговора не пустили адвоката Резника Михаила Пашинского из-за небольшого опоздания. В зал пустили ограниченное количество журналистов. Тем, кто не попал на оглашении, предложили наблюдать за происходящим через трансляцию канала пресс-службы судов. Звука на ней слышно практически не было. В пресс-службе судов рассказали ЗАКС.Ру, что там делают "все возможное". 

В день оглашения приговора к зданию суда пришли пара десятков человек, чтобы поддержать оппозиционера. Среди них был глава МО № 72 Павел Швец и глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина со своим заместителем Сергеем Кузиным, экс-мундепы Юлия Галямина и Светлана Уткина. 

Из-за уголовного дела бывший парламентарий  не смог принять участие в выборах депутатов Заксобрания седьмого созыва. Будучи под домашним арестом, Резник не смог встретиться с нотариусом для подготовки документов для выдвижения своей кандидатуры из-за запрета следователей. Уже после выборов он смог доказать, что его незаконно лишили возможности выдвинуться в ЗакС. 

Подробнее о том, за что осудили Резника - в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Резник Максим Львович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама