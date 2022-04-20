Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения и отпустили в зале суда

Октябрьский районный суд Петербурга 20 апреля назначил бывшему депутату Законодательного собрания Максиму Резнику пять месяцев колонии-поселения по "наркотической" статье. Политика признали виновным в хранении 18,2 грамма растительного вещества (ч. 1 ст. 228 УК). Сам Резник вину не признает.

Суд засчитал время, которое Резник провел под домашним арестом. Его освободили в зале суда.

На оглашение приговора не пустили адвоката Резника Михаила Пашинского из-за небольшого опоздания. В зал пустили ограниченное количество журналистов. Тем, кто не попал на оглашении, предложили наблюдать за происходящим через трансляцию канала пресс-службы судов. Звука на ней слышно практически не было. В пресс-службе судов рассказали ЗАКС.Ру, что там делают "все возможное".

В день оглашения приговора к зданию суда пришли пара десятков человек, чтобы поддержать оппозиционера. Среди них был глава МО № 72 Павел Швец и глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина со своим заместителем Сергеем Кузиным, экс-мундепы Юлия Галямина и Светлана Уткина.

Из-за уголовного дела бывший парламентарий не смог принять участие в выборах депутатов Заксобрания седьмого созыва. Будучи под домашним арестом, Резник не смог встретиться с нотариусом для подготовки документов для выдвижения своей кандидатуры из-за запрета следователей. Уже после выборов он смог доказать, что его незаконно лишили возможности выдвинуться в ЗакС.

Подробнее о том, за что осудили Резника - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков