Финал в деле Резника: за что судили бывшего депутата

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Уже завтра, 20 апреля, суд вынесет решение по делу бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника. Его обвиняют в покупке 18,2 грамм запрещенного растительного вещества. Прокурор требует для политика год колонии-поселения. ЗАКС.Ру вспоминает, как оппозиционера судили по "наркотической" статье, фактически изгнав из политической жизни Петербурга.

В начале марта 2021 года оперативники ворвались в мастерскую дальнего родственника Резника Ивана Дорофеева именно в тот момент, когда там находился политик. В отношении Дорофеева было заведено дело о хранении наркотиков. Резник сперва проходил по нему свидетелем, но через три месяца стал уже подозреваемым в приобретении запрещенного вещества. На видеозаписи, которая фигурирует в материалах дела, Резник якобы выкладывает на стол две баночки с конфетами. В одной из них, по версии следствия, якобы находились наркотики, послужившие поводом для возбуждения дела о наркотиках (ч.1 ст. 228 УК).

Резника, намеревавшегося переизбраться в городской парламент, задержали летом 2021 года, на следующий день после объявления даты выборов в ЗакС. После многочасового допроса в Следственном комитете, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Поначалу в Петербурге продолжал действовать его предвыборный штаб. По закону домашний арест не должен был послужить препятствием для участия в выборах. Например, оппозиционеру Андрею Пивоварову удалось стать зарегистрированным кандидатом, находясь в СИЗО. В случае с Резником судьба сложилась иначе. Следователи попросту запретили ему видеться с нотариусом, чтобы подготовить документы для регистрации на выборах.

После нескольких попыток оспорить запрет Резнику удалось доказать, что следователи незаконно лишили его возможности выдвинуть свою кандидатуру в ЗакС, но уже после выборов. Упустив возможность принять участие в голосовании, экс-депутат подал в суд на Следственный комитет с требованием выплатить ему моральную компенсацию в 1 млн рублей. Суд встал на его сторону. Правда, компенсация составила лишь 40 тысяч рублей, что в 25 раз меньше запрашиваемой суммы.

Судебное разбирательство по "наркотической" статье в отношении Резника длилось с октября 2021 года. За это время прошло более 15 заседаний. На протяжении всего процесса сторона защиты неоднократно выражала свое недоверие к суду или, как его предпочитал называть Резник, "судилищу". Выражалось это в неоднократных попытках добиться "отвода" председательствующей судьи Елены Сергеевой. Только на последнем заседании она трижды уходила в совещательную комнату, чтобы рассмотреть соответствующие ходатайства. Сам Резник, как и его адвокат Михаил Пашинский, объясняли свои действия предвзятым, по их мнению, отношением суда к обвиняемому. В частности, они полагали, что судья намеренно отказывает практически во всех ходатайствах защиты. Кроме того, непосредственно Сергеева рассматривала заявление Резника о незаконном отказе следователей во встречах с нотариусом для подготовки документов для выборов. Ее решение позже отменил Городской суд.

В процессе удалось выяснить, что двое понятых, которые участвовали при мартовском обыске - бывшие оперативники. Один из них, Андрей Невзоров, когда-то работал в отделе по борьбе с наркотиками, а второй, Игорь Мальцев, трудился в таможенной службе и дослужился до ранга подполковника. Кроме того, Невзоров исподтишка снимал следственные действия на видеокамеру. Съемку он вел из "личного интереса".

По версии издания "Фонтанка.ру", понятых с прошлым в правоохранительных органах едва ли можно назвать случайными участниками процесса. Кроме того, что они могли вести съемку на протяжении всего обыска, один из них возможно покидал место проведения следственных действий и якобы рассказывал о происходящем некоему "куратору", который в это время находился на улице. Сами понятые в суде заявляли, что не покидали квартиру. В опубликованных записях "Фонтанки" также видно, что во время обыска присутствовали трое неизвестных, один из которых также снимал происходящее на телефон. В протоколе обыска эти люди не упомянуты. Кто это и какую роль они занимали в деле Резника - неизвестно до сих пор.

- Я бы хотел обратить внимание на эти доказательства особенно, потому что довольно долго в судебном процессе изучали показание свидетелей обвинения. С моей точки зрения, мне кажется, не может называться судом мероприятие, где не учитываются вот эти обстоятельства, - заявил Резник.

Адвокат Пашинский ходатайствовал о приобщении материалов "Фонтанки" к делу, однако судья Елена Сергеева отказала, мотивировав это тем, что источник записей не установлен и видео не может использоваться в суде. Предложение вызвать в суд главного редактора издания Александра Горшкова ее также не заинтересовало.

Вместе с тем, Сергеева отказалась исключать из материалов дела видеозаписи, которые, по мнению стороны защиты, могли быть добыты с нарушениями.

В разговоре с ЗАКС.Ру адвокат Михаил Пашинский рассказывал, что он с его доверителем уже и не надеялись на положительные решения по их ходатайствам, однако не собирались бросать попытки, чтобы с каждым разом лишь подчеркивать "абсурдность" этого дела. В ходе слушаний так и не озвучили, где, когда и за сколько Резник якобы приобрел вменяемые ему 18,2 грамма запрещенного растительного вещества.

Прокурор запросил для Резника один год колонии-поселения. Обвинение также предложило учесть в срок время, которое политик провел под домашним арестом. Два дня за один день в колонии. Учитывая это, депутату останется провести в колонии-поселения примерно два месяца, если суд удовлетворит требование прокурора.

Пашинский в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что суд может назначить его доверителю наказание меньше запрашиваемого и зачесть нахождение под арестом. В таком случае Резника будет освобожден в зале суда. Адвокат отметил, что в качестве альтернативной меры Резнику могут назначить ограничение свободы, которое предполагает ряд запретов. Например, политика могут обязать находиться дома в ночное время, не посещать определенные места или, как вариант, запретить пользоваться интернетом.

Зал суда вместо трибуны ЗакСа

Свое последнее слово Резник предпочел посвятить тому, как он видит уголовное дело в отношении него. Истинный "состав преступления", по его мнению, не в этих баночках с наркотиками, которые ему вменяют, а в желании устранить его из политической жизни города. Главным бенефициаром этой истории Резник назвал губернатора Петербурга Александра Беглова. Бывший депутат начал рассказывать о том, как строились его отношения с Бегловым.

Одно из первых публичных столкновений Резника с Бегловым пришлось на январь 2019 года, когда губернатор, тогда еще с приставкой врио, пришел в Мариинский дворец утверждать вице-губернаторов. Оппозиционер тогда открыто заявил, что тот, по его мнению, не подходит Петербургу и отказался поддерживать и кандидатов на пост вице-губернатора, и самого Беглова, назначенного на должность президентом Владимиром Путиным.

- Я вышел на трибуну и сказал буквально следующее: "Я не буду поддерживать ни одного из ваших заместителей, уважаемый Александр Дмитриевич, потому что не поддерживаю вашу кандидатуру на пост губернатора Петербурга и считаю, что вы не подходите нашему городу". Дальше я излагал, почему я так думаю. Правда, господин Беглов убежал буквально через 30 секунд после моего выступления, после чего его стали называть "сбегловым", потому что он даже не смог найти в себе мужество выслушать точку зрения, которая ему неприятна, - рассказывал Резник в суде.

Беглов тогда уехал на открытие музея блокадной медицины, где, по данным СМИ, заявил, что Резник якобы говорил, что в годы войны следовало сдать Ленинград врагам. Парламентарий это заявление опроверг и подал против Беглова два иска, которые суды удовлетворять не стали. Во время судебных разбирательств Резник сообщал о давлении и "добрых советах" отозвать заявление. Как рассказывал политик, Беглову тогда предстояли выборы главы города, а подобный иск мог бы негативно сказаться на кампании.

Следующий эпизод, который упомянул Резник в последнем слове - это майские события 2019 года, когда парламентарий и члены его семьи подверглись травле со стороны ряда городских СМИ. После этого Резнику пришлось сделать две операции по стентированию. На фоне стресса, как он объяснял судье, у него возникли проблемы с сердцем, которые потребовали срочного вмешательства.

- Я понимал, что это должно было произойти. Мне нужно было сделать выбор, что я и делал. На каждом заседании Законодательного собрания я называл вещи своими именами и говорил то, что думал. Я говорил не только о том, что Беглов не подходит Петербургу, что сложилась система, при которой вся власть сосредоточена у одного человека - президента Владимира Путина. И независимо от отношения к этому человеку, это крайне опасная история, когда власть находится в руках у одного человека, а все, кто выступает против этого человека, рискуют, по сути, жизнью, - продолжал Резник.

Уголовное преследование, по словам Резника, было вполне ожидаемым. Ему и до этого неизвестные угрожали привлечением "наркотической" статье. Такой "звоночек" появился ровно год назад в апреле, уже после обыска в квартире Дорофеева. Тогда неизвестные на черной иномарке, которые представились "государевыми людьми", предлагали Резнику высказаться против предстоящих протестных акций в городе.

Политик на судебном заседании 15 апреля также упомянул в своем последнем слове события на Украине. Он и ранее не раз повторял, что сам уже не считает важным говорить о чем-либо, кроме происходящего в соседнем государстве.

- Я хочу все-таки пожелать нам всем, не зависимо от того, кто на какой стороне находится, осознать, в какой ситуации мы оказались. Различия между нами после 24 февраля 2022 года сильно стерты. Мы все находимся в одной лодке. Эта лодка все больше напоминает "Титаник", - добавил Резник.

Речь Резника в суде напоминала его выступления на трибуне Большого зала Мариинского дворца, которыми он смог отличится за десять лет своего депутатства. Политик регулярно высказывался по наиболее острым темам, открыто критикуя решения коллег из "Единой России" и городской администрации. Приговор по делу Резника огласят в среду, 20 апреля, в Октябрьском районном суде, в 800 метрах от здания Законодательного собрания. Примерно в то же время, когда парламентарии закончат пленарное заседание.

Константин Леньков