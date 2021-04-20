Резник рассказал о предложении осудить акцию за Навального под угрозой "сесть"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник поздно вечером 20 апреля написал в своем Telegram-канале и других социальных сетях о встрече с двумя неизвестными, которые представились "государевыми людьми" и предложили переговорить с ними в машине.

Встреча, по словам парламентария, состоялась около 20:30, когда он возвращался домой из Мариинского дворца. Резник рассказал, что разговор по существу случился в черной иномарке.

"Сообщают сходу: вы, Максим Львович, должны осудить завтрашнюю акцию как незаконную и провокационную", - написал депутат.

Он уточнил, что спросил у незнакомцев, может ли посмотреть их документы и что будет, если он откажется говорить.

"Отвечают только на последний вопрос: откажитесь - станете не свидетелем, а обвиняемым по "делу о наркотиках". И сядете. И ещё подумайте о ваших родных… Отвечаю.... согласен. Как я должен это сделать? Говорят: отлично, вы умный человек. Завтра в 8-00 с вами свяжутся, чтобы "обеспечить реализацию", - продолжил парламентарий.

Он отметил, что никаких заявлений делать не собирается.

Напомним, Резник проходит свидетелем по делу о наркотических веществах, найденных в банке из-под жевачки "Ментос", которые нашли в квартире его дальнего родственника Ивана Дорофеева в день, когда у него побывал парламентарий. Депутат дважды давал показания следователям.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.