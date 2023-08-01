В Петербурге признали законным недопуск адвоката к задержанным на протестной акции 2021 года

Горсуд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции и признал законным недопуск к задержанным адвоката Сергея Подольского после несанкционированной акции протеста 21 апреля 2021 года. Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.

В день манифестации план "Крепость" объявили в отделе полиции № 26 Красногвардейского района, с чем не согласился Подольский. Более года спустя районный суд признал правоту последнего.

"Причина отмены, конечно, не правовая вовсе, а скорее политическая. По сути, своим решением городской суд говорит, что можно не допускать адвоката в отдел полиции. Он там только мешает", - прокомментировал истец новейшее судебное решение, которое он собирается обжаловать.

Напомним, что в апреле 2021 года тысячи петербуржцев вышли на центральные улицы в поддержку политзаключенных. При разгоне демонстрации и шествия к ним применялись спецсредства, включая электрошокеры.

Фото: ЗАКС.Ру