На общественницу Аллу Андрееву составили протокол о возбуждении ненависти

Правоохранительные органы составили административный протокол в отношении петербургского общественного деятеля Аллы Андреевой. Ее собираются привлечь к ответственности по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП), сообщила Андреева в соцсетях. Причиной стали ее публикации, посвященные градозащитной деятельности, размещенные в начале года.

"Спустя почти полгода после резонансных градозащитных событий в нашем городе, правоохранительные органы неожиданно заинтересовались публикациями того периода. Я категорически не согласна с какими-либо обвинениями в свой адрес. Убеждена, что это досадное процессуальное недоразумение, и намерена доказывать свою правоту исключительно в рамках закона", – написала Андреева.

Вероятно, речь идет о публикациях, связанных со сносом здания ВНИИБ в Выборгском районе Петербурга. В первых числах января 2025 года рабочие начали демонтаж здания 1950-х годов постройки. Градозащитники на протяжении нескольких лет добивались охранного статуса для ВНИИБ.

Сейчас Андреева готовится к судебному заседания. В соцсетях она объявила сбор средств на оплату услуг адвоката. По статье о возбуждении ненависти или вражды для граждан предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы или арест на срок до 15 суток.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру