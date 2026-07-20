Суд в Петербурге оштрафовал медиахолдинг на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

Петроградский районный суд оштрафовал на миллион рублей компанию "Творческое производственное объединение Ред Медиа" за распространение среди несовершеннолетних художественного фильма с ЛГБТ*-контентом, сообщила 20 июля Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Протокол составили по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП).

Суд установил, что 21 апреля 2026 года фильм с запрещенным контентом показали на телеканале "Киномикс". В содержании киноленты обнаружили информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения*. При этом картину классифицировали как возможную к показу среди зрителей старше 16 лет.

Сторона защиты признала вину и просила назначить штраф в размере 500 тысяч рублей, сославшись на сложную обстановку в компании из-за увольнений сотрудников после переезда организации в Петербург.

Компания "Творческое производственное объединение Ред Медиа" входит в состав "Газпром-медиа холдинга". В числе управляемых ею телеканалов указаны, в том числе, каналы "Киномикс", Europa Plus TV и "365 дней ТВ".

В начале июня Красногвардейский районный суд признал запрещенной к распространению информацией три фильма по шести ссылкам в интернете из-за наличия в них ЛГБТ*-контента. В материалах эксперты обнаружили деструктивную идеологию, противоречащую традиционным ценностям.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру