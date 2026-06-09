Суд в Петербурге признал запрещенными три фильма по шести ссылкам

Красногвардейский районный суд признал запрещенной к распространению информацией три киноленты по шести сетевым адресам из-за наличия в них ЛГБТ*-контента, сообщила 9 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Речь идет о таких кинолентах, как "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем".

В содержании фильмов обнаружили информацию, вызывающую интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям* и формирующую изменение к ним отношения с негативного на положительное "путем навязывания сведений". Суд пришел к выводу, что это противоречит указу президента об утверждении государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

"Материалами дела доказано, что в вышеуказанных фильмах имеется деструктивная идеология", — сообщили в пресс-службе судов.

Решение суда подлежит незамедлительному исполнению.

В ноябре 2023 года Верховный суд признал Международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его деятельность в России. С соответствующим иском в инстанцию обращалось Министерство юстиции.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру