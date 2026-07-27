Горсуд оставил в силе решение по делу главы Крымско-татарского общества

Петербургский Городской суд 27 июля оставил без изменений постановление в отношении Радиона Эсмедляева по делу о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. В начале июня Петроградский районный суд прекратил дело в отношении активиста.

Эсмедляев занимает должность руководителя Крымско-татарского общества. В середине мая он сопровождал группу детей из Крыма. На территории Петропавловской крепости он развернул флаг, что стало причиной для составления протокола.

Петроградский суд прекратил дело, потому что не обнаружил состава правонарушения. Судья решил, что доказательств, свидетельствующих о том, что Эсмедляев выступал как представитель экстремистской организации, не представлено. Решение было обжаловано в Городском суде.

"В жалобе должностное лицо просило отменить обжалуемое постановление как незаконное и необоснованное в связи с нарушением судом норм КоАП РФ, считали что флаг является атрибутикой и символикой экстремистской организации", — рассказали в судебной пресс-службе и добавили, что Горсуд не стал менять решение нижестоящей инстанции.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что силовики усмотрели внешнее сходство между крымско-татарским флагом и символикой запрещенной на территории России организации.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру