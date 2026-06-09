Суд прекратил дело крымско-татарского ансамбля "Нефес"

Петроградский районный суд 9 июня прекратил дело в отношении руководителя Крымско-татарского общества при Доме национальностей Радиона Эсмедляева, передает "Фонтанка" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга. Накануне на Эсмедляева составили протокол по статье организации несогласованного публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП).

"Я благодарен, что мои дела рассматривал именно такой судья, который, несмотря ни на что, всё-таки разобрался по пунктам. Мы долго сидели, разговаривали, поясняли свою позицию. Когда судья уходил на решение, чувствовалось, что всё-таки мы победим. Хорошо, что у нас есть такие судьи", — цитирует издание Эсмедляева.

Руководителю Крымско-татарского общества при Доме национальностей вменяли статью из-за прогулки с детьми детского ансамбля во время экскурсии в Петропавловской крепости. Эсмедляев сопровождал делегацию вместе с заместителем генерального директора АНО "Перевал" Николаем Лукьяновым. Тогда участники коллектива в национальных костюмах несли в руках, в частности, крымско-татарское знамя.

Эсмедляева и Лукьянова отвезли в суд накануне. Там в отношении Эсмедляева прекратили производство по делу о демонстрации запрещенной символики и составили протокол об организации несогласованной акции. Изначальный протокол на них, а также на главу ансамбля Севиле Халилову составили еще в середине мая, однако суд вернул материалы дела составителям из-за процессуальных ошибок.

Дело ансамбля "Нефес" власти Петербурга назвали "недоразумением". По словам главы комитета по межнациональным связям Олега Капитанова, силовики усмотрели визуальное сходство между крымско-татарским флагом и символикой запрещенной на территории России организации. В Смольном заявили, что город продолжит сотрудничество с коллективом.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру