Главу отдела ГИБДД в Петергофе ограничили в действиях по делу о побоях

Петродворцовый районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Вадима Печёнкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ), об этом сообщили 23 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил срок действия ограничений. Печёнкину запретили находиться в местах проведения публичных массовых мероприятий, торговых и развлекательных центрах, а также в нескольких подразделениях полиции Петродворцового района. Кроме того, ему запрещено общаться со свидетелями и потерпевшим. Фигурант обязан являться по вызову суда и следствия.

По версии следствия, 12 мая Печёнкин в своем кабинете ударил по голове мужчину, который пришел обжаловать постановление по делу об административном правонарушении. От удара потерпевший упал на пол. Как считает следствие, таким образом обвиняемый причинил мужчине физическую боль, а также моральные и нравственные страдания. Печёнкина задержали 22 июля и предъявили ему обвинение, подсудимый вину не признал.

15 февраля 2025 года Выборгский районный суд приговорил бывшего сотрудника ГАИ Дмитрия Ковальчука к полутора годам условного срока по делу о присвоении и повреждении имущества в крупном размере. По версии суда, в декабре 2025 года при попытке слить бензин из служебной "Тойоты" на парковке загорелось топливо. В результате сгорели две служебные BMW, ущерб от повреждения автомобилей составил почти 3 млн рублей, ущерб частично возмещен.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру