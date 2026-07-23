Активистку Андрееву оштрафовали из-за комментариев о сносе ВНИИБ

Петродворцовый районный суд Петербурга оштрафовал активистку Аллу Андрееву на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 20.3.1 КоАП РФ), об этом 23 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Как уточнила "Фонтанка" со ссылкой на Андрееву, причиной послужили ее посты про снос здания ВНИИБ.

Суд установил, в комментариях содержались "признаки возбуждения ненависти и вражды" в отношении уроженцев республик Центральной Азии и сотрудников органов внутренних дел. На заседание Андреева не пришла. Ей назначили минимальное наказание по вмененной статье.

Ранее активистка заявляла, что не согласна с обвинениями и намерена отстаивать свою позицию в законном порядке.

Здание ВНИИБ начали сносить утром 8 января. На тот момент оно числилось в списке КГИОП в качестве здания с признаками объекта культурного наследия. Противники демонтажа пытались помешать работе техники, после чего около 15 человек задержали. В отношении одного из них возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Протокол на Андрееву составили в начале июня. Поводом стали ее публикации, посвященные градозащитной деятельности. Сама Андреева известна как активистка сообщества обманутых дольщиков.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру