Суд в Петербурге арестовал мужчину по делу о фейках об армии

Петроградский районный суд 21 июля арестовал Андрея Панина, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, сделанном по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. В следственном изоляторе Панин пробудет как минимум до 7 сентября.

По версии следствия, в период с 19 по 20 августа 2023 года обвиняемый опубликовал под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях российской армии и работе государственных органов за пределами страны. Следствие также считает, что Панин распространял сообщения по мотивам политической, идеологической, национальной или иной ненависти.

Накануне Панина задержали и предъявили ему обвинение. На заседании он возражал против меры и просил суд назначить ему домашний арест. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет или штраф в размере от 3 до 5 млн рублей.

На прошлой неделе в Петербурге по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России задержали юриста-блогера Илью Ремесло. Его доставили в Москву, где суд арестовал Ремесло на два месяца. По словам адвоката блогера Сергея Бадамшина, его доверителю вменяется "манифест, опубликованный ровно четыре месяца назад". Четыре месяца назад Ремесло выступил с критикой российский властей, в том числе президента Владимира Путина. После этого блогера поместили в психиатрическую больницу № 3 имени Ивана Скворцова-Степанова.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру