Блогера Илью Ремесло задержали в Петербурге по делу о фейках об армии

В Петербурге задержали юриста-блогера Илью Ремесло, сообщил 17 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации информагентства, его задержали в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК).

У блогера также прошли обыски. По словам адвоката Сергея Бадамшина, в ближайшее время следствие намерено доставить Ремесло в Москву, где ему изберут меру пресечения. По статье о распространении фейков о российской армии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет или штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей.

Ремесло 42 года. Он окончил юридический факультет СПбГУ, после занимался частной юридической практикой. В период с 2017 по 2023 год входил в Общественную палату. В это время выступал на федеральных каналах, где критиковал представителей российской оппозиции, в том числе Алексея Навального*. В середине марта 2026 года Ремесло изменил публичную позицию, опубликовав в социальных сетях серию сообщений с критикой руководства страны и президента Владимира Путина. Через несколько дней СМИ сообщили о его госпитализации в психиатрическую больницу № 3 имени Ивана Скворцова-Степанова. Сам юрист позже утверждал, что находился на лечении 30 дней.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру