Подростка задержали по делу о поджоге полицейской машины во Всеволожске

Силовики задержали в Петербурге 17-летнего жителя Алтайского края по подозрению в поджоге служебного автомобиля на территории отдела полиции во Всеволожске, сообщили 15 июля в пресс-службе регионального ГУ МВД. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК).

Инцидент произошел около трех часов ночи 14 июля на территории отдела полиции во Всеволожске. Неизвестный перелез через забор и поджег служебную машину. После подозреваемого задержали в одной из гостиниц на Старо-Петергофском шоссе в Петербурге. В операции участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и оперативники уголовного розыска Всеволожского района.

По версии следствия, подросток совершил поступок по указке неизвестного куратора, с которым юноша познакомился в одном из мессенджеров в июне 2026 года. Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В начале 2026 года Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о теракте и содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК) из-за поджога служебной машины и автомобиля сотрудника полиции. В обоих случаях действиями несовершеннолетних руководили телефонные мошенники, считают правоохранители.

Обновление. Всеволожский городской суд Ленобласти арестовал до 13 сентября подростка, обвиняемого в поджоге служебного автомобиля на территории отдела полиции, сообщила региональная пресс-служба судов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру