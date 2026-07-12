С дома на Большой Зелениной рухнул кусок фасада

Днем 12 июля на Большой Зелениной улице, 13, в Петроградском районе обрушился кусок облицовки фасада, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на управляющего дома Сергея Елгазина. Участок огородили сигнальной лентой, на место приехали сотрудники МЧС. На момент публикации заметки информации о пострадавших нет.

Инцидент произошел около 13:30. По информации Елгазина, упавший фрагмент был элементом декора фасада. Судя по кадрам, опубликованным журналистами, обломки рухнули на пешеходную часть улицы.

Весной 2022 года с дома на Большой Зелениной улице, 13, уже падала штукатурка. Само здание построили в 1899-1900 годах. В нем располагался доходный дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества. В январе 2026 года его признали объектом культурного наследия регионального значения.

Это не первый инцидент на Большой Зелениной улице. В августе 2024 года во время капремонта частично обрушилась кирпичная кладка дома на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы. Тогда жильцов переселили, вокруг здания ограничили движение транспорта. Генеральному директору подрядной организации предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК). Ожидается, что жильцы смогут вернуться в дом осенью 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный