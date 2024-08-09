Гендиректору фирмы, выполнявшей ремонт на Большой Зелениной, предъявлено обвинение

Следователи Петроградского района Петербурга расследуют дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ), об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Речь идет о работах по капитальному ремонту дома на улице Большой Зелениной. Напомним, что 4 августа здание начало обрушаться.

По версии следователей, с февраля по август 2024 года генеральным директором фирмы, которая выполняла работы, были нарушены правила безопасности, а именно не соблюдена проектная документация и были привлечены некомпетентные работники.

Фигуранту было предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Сейчас продолжается проведение следственных мероприятий.

Фото: ЗАКС.Ру