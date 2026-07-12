Двух охранников задержали после избиения коллеги у ТЦ на Московском проспекте

Сотрудники полиции задержали двух охранников из Ленинградской области по подозрению в избиении 49-летнего сотрудника службы безопасности в Московском районе Петербурга, сообщили 12 июля в пресс-службе ведомства. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК).

Инцидент произошел 10 июля в период с 15:00 до 17:00 на парковке у торгового комплекса на Московском проспекте. Сообщение силовикам поступило около 19 часов вечера от коллеги избитого сотрудника службы безопасности. По его словам, двое неизвестных вступили с мужчиной в конфликт и избили его. После злоумышленники скрылись с места происшествия.

Участников драки задержали утром 11 июля на Цветном бульваре в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти. Полицейские считают, что мужчину избили два жителя региона в возрасте 29 и 24 лет, работающие охранниками. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В конце июня силовики задержали мужчину и женщину после драки в Адмиралтейском районе. В результате инцидента пострадал 50-летний мужчина, его госпитализировали с тяжелыми травмами. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру