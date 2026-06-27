В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения 50-летнего мужчины

После драки в Адмиралтейском районе Петербурга возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Силовики 26 июня задержали мужчину 37 лет и женщину 29 лет по подозрению в избиении 50-летнего мужчины. Фигуранты находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.

"Сам потерпевший также имеет богатое криминальное прошлое. Он неоднократно судим за кражи, мошенничество и приобретение либо сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем", - сообщили в пресс-службе регионального Главка.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью грозит наказание в виде лишения свободы на срок от до 12 лет.

В начале мая в Невском районе Петербурга произошла драка самокатчика и прохожего. Житель Ленобласти ударил прохожего рукояткой предмета, напоминающего пистолет. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК).

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру