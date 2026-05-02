Полиция возбудила дело из-за конфликта самокатчика и прохожего в Петербурге

Полиция Невского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после конфликта самокатчика и прохожего на улице Дыбенко, сообщили 2 мая в пресс-службе регионального ГУ МВД. По версии правоохранителей, 43-летний безработный житель Ленинградской области ударил пострадавшего по голове рукояткой предмета, напоминающего пистолет. Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Петербуржец обратился в отдел полиции 29 апреля. Со слов мужчины, в этот день у него произошел конфликт с самокатчиком. В результате спора злоумышленник нанес прохожему удар по голове и скрылся с места происшествия. После петербуржец обратился в травмпункт, где у него зафиксировали ушибы. По итогам осмотра его отправили домой в удовлетворительном состоянии. Самокатчика задержали сотрудники уголовного розыска в тот же день вечером у парадной одного из домов на улице Дыбенко.

В середине апреля сотрудники Росгвардии задержали четырех подозреваемых в участии в уличной драке в центре Петербурга. По информации силовиков, у них произошел конфликт с прохожим. Один из злоумышленников выстрелил пострадавшему в голову из пускового устройства. Мужчину госпитализировали с травмой головы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру