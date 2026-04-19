Силовики задержали участников драки возле бара на Владимирском проспекте

Сотрудники Росгвардии 19 апреля задержали четырех подозреваемых в участии в уличной драке в центре Петербурга, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти. По данным силовиков, один из них в ходе конфликта стрелял из пускового устройства. Инцидент произошел утром 18 апреля возле сетевого бара на Владимирском проспекте. Возраст задержанных - от 18 до 23 лет.

Четверо граждан начали спор с 22-летним уроженцем Красноярского края. Затем началась драка, во время которой подозреваемые избили оппонента. Один из злоумышленников выстрелил пострадавшему в голову из пускового устройства "Сигнал охотника". После молодые люди сели в автомобиль и попыталась скрыться.

Силовики, прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему доврачебную помощь. У него обнаружили травму головы. Затем молодого человека госпитализировали. Состояние его здоровья неизвестно. В то же время другой наряд вневедомственной охраны нашел автомобиль злоумышленников на перекрестке Невского и Лиговского проспектов. Пусковое устройство силовики заметили в салоне автомобиля под одним из ковриков. Злоумышленников доставили в отдел полиции.

