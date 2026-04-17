СК возбудил дело из-за убийства военнослужащего в Петербурге

В Петербурге сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении рядового военного, ранее самовольно оставившего воинскую часть, по подозрению в убийстве военнослужащего во время этапа конвоирования, сообщили 17 апреля в пресс-службе ведомства. Ему вменяют убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности (п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело находится в производстве военного следственного управления СК.

По информации следователей, в Петербурге вечером 16 апреля рядовой нанес несколько ударов ножом военнослужащему, который днем ранее вместе с другими конвоирами задержал злоумышленника в Петрозаводске за самовольное оставление воинской части. В результате потерпевший скончался. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

"Фонтанка" утверждает, что поиском сбежавшего рядового занимались оперативники уголовного розыска Московского района Петербурга. Его задержали в тот же день. Источники издания также заявляют, что в городе группа розыска искала еще одного рядового, самовольно оставившего воинскую часть. Информацию о нем СК не сообщил.

Следователи разбираются в деле подозреваемого. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

