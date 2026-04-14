Силовики начали проверку из-за выстрела из "сигнала охотника" в школе Петербурга

Полиция и Следственный комитет 14 апреля начали проверку после выстрела ученика 8-го класса из пускового устройства "сигнал охотника" в школе № 238 Адмиралтейского района, сообщили в пресс-службах ведомств. По версии администрации образовательного учреждения, школьник сделал непроизвольный выстрел, когда достал оружие в классе на уроке обществознания. В результате его одноклассница получила незначительные повреждения кожи на руке. В СК добавили, что сработавшее пусковое устройство оглушило ученицу. Руководство школы заявило, что другие обучающиеся не пострадали.

"Одна из школьниц получила акустическую травму (была оглушена). Телефонограмм из медучреждения в полицию пока не поступало. По факту произошедшего проводится проверка", — говорится в сообщении ГУ МВД.

Информация о происшествии поступила в полицию в 12:00. Изначально сообщалось о взрыве петарды. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, школьник хотел произвести впечатление на одноклассницу, продемонстрировав ей охотничье приспособление своего отца.

"В момент, когда юноша доставал устройство из рюкзака, на ее глазах произошел самопроизвольный выстрел. У девочки зафиксированы только ссадины на руке, других повреждений нет", — заявил собеседник ТАСС.

В декабре 2025 года в Законодательном собрании предложили запретить продажу подросткам внешне и функционально схожих с оружием устройств, например, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, ракетниц и "сигналов охотника". Поводом для дискуссии стал инцидент с подростком, сделавшим непроизвольный выстрел из пускового устройства в вагоне между станциями "Гостиный двор" и "Василеостровская" в начале декабря прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

