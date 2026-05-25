Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в покушении на убийство девушки

Василеостровский районный суд Петербурга 25 мая арестовал на два месяца Сергея Михайлова, обвнияемого в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК). По версии следствия, он напал на бывшую девушку. Мужчина облил ее кислотой, нанес пять ударов ножом и выстрелил в колено из сигнального оружия, сообщили в объединенной пресс-службе судов города со ссылкой на материалы Следкома. Михайлов пробудет в следственном изоляторе минимум до 23 июля.

В суде Михайлов заявил, что у него него не было умысла убивать пострадавшую. Согласно данным правоохранительных органов, у девушки зафиксирована комбинированная травма головы, шеи, груди, живота, конечностей, множественные резаные раны правой кисти, колото-резаное ранение области правого коленного сустава, огнестрельное сквозное проникающее ранение левого коленного сустава, ожоговая болезнь, химический ожог 32% (18%) 2-3 степени головы, шеи, груди, конечностей, химический ожог конъюнктивы 4 степени, химический ожог роговицы 3 степени, химический ожог век 1 степени.

"Однако Михайлов свой преступный умысел, направленный на совершение убийства П., не довёл до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ошибочно полагал, что нанесенные вышеуказанные повреждения являются достаточными для наступления смерти последней, а также в связи с оказанием П. своевременной квалифицированной медицинской помощи", – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Судя по фотографиям из зала суда, сам обвиняемый также пострадал от кислоты. У него видны ожоги на лице.

Инцидент произошел вечером 23 мая в квартире пострадавшей на Железноводской улице. Силовики во время обыска нашли на месте преступления нож, канистру с азотной кислотой, сигнальный пистолет и перцовый баллончик. Михайлова задержали в тот же день.

Константин Леньков / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга