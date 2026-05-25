ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 25 мая 2026, 13:39

Артиста Мариинского театра арестовали после стрельбы в 11-летнего ребенка

фото ЗакС политика Артиста Мариинского театра арестовали после стрельбы в 11-летнего ребенка

Октябрьский районный суд Петербурга 25 мая отправил в СИЗО артиста мимического ансамбля в Мариинском театре Айтжана Смагулова, обвиняемого в стрельбе в 11-летнего мальчика, передает объединенная пресс-служба городских судов. Фигурант будет находиться под стражей до 22 июля 2026 года. 

Как установило следствие, 23 мая Смагулов, находясь в доме на улице Декабристов, выстрелил из пневматического газового пистолета в мальчика 2015 года рождения. Поводом стал шум на улице. В результате фигурант попал ребенку в щеку. Также у пострадавшего обнаружили инородное тело в области подбородка, выяснили следователи.

Накануне представители СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК). Также происшествием в Петербурге заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела. 

Дарья Нехорошева / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама