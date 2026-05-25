Артиста Мариинского театра арестовали после стрельбы в 11-летнего ребенка

Октябрьский районный суд Петербурга 25 мая отправил в СИЗО артиста мимического ансамбля в Мариинском театре Айтжана Смагулова, обвиняемого в стрельбе в 11-летнего мальчика, передает объединенная пресс-служба городских судов. Фигурант будет находиться под стражей до 22 июля 2026 года.

Как установило следствие, 23 мая Смагулов, находясь в доме на улице Декабристов, выстрелил из пневматического газового пистолета в мальчика 2015 года рождения. Поводом стал шум на улице. В результате фигурант попал ребенку в щеку. Также у пострадавшего обнаружили инородное тело в области подбородка, выяснили следователи.

Накануне представители СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК). Также происшествием в Петербурге заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

