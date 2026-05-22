Заседание по делу Скочиленко назначили на середину июня

Рассмотрение дела в отношении художницы Александры Скочиленко начнется 16 июня, следует из информации на сайте Ленинского районного суда. Запись в карточке о назначении заседания появилась 22 мая, обратил внимание ЗАКС.Ру. Петербурженке вменяют дискредитацию Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Что именно послужило причиной для составления протокола, неизвестно. Материалы были переданы судье 19 мая. Наказание по вменяемой Скочиленко статье предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Сама художница находится за рубежом, куда ее вывезли в рамках обмена осужденными со странами Запада в августе 2024 года. До этого, в ноябре 2023 года, Василеостровский районный суд приговорил Скочиленко к семи годам лишения свободы по делу о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дело против нее возбудили после жалобы петербурженки, заметившей в магазине пацифистские листовки на месте ценников.

