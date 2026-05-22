Экс-начальник пожарной части в Пушкине получил срок за мошенничество

Пушкинский районный суд 22 мая приговорил бывшего начальника 31‑й пожарно‑спасательной части 21‑го пожарно‑спасательного отряда МЧС Виталия Лучинина к трем годам условно по делу о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей и назначил трехлетний испытательный срок. Суд установил, что экс-начальник части разрешил коммерсантам пользоваться пожарным гидрантом за ежемесячное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

В период с октября 2020 года по 9 февраля 2022 года Лучинин, будучи начальником 31-й пожарной части в Пушкине, получил 170 тысяч рублей от организации "Авто+" и разрешил компании забирать воду из гидранта колодезного типа. С мая 2021 года по август 2022 года он также заработал 245 тысяч рублей, предоставляя доступ к пожарному гидранту для автомобилей Ленинградской областной экологической компании.

Отметим, изначально уголовное дело возбудили по статье о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По словам самого Лучинина, все полученные средства он тратил на нужды пожарной части. Он также полностью признал свою вину. Суд учел наличие у обвиняемого малолетнего ребенка и положительной характеристики с места работы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру