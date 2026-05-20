Фигурантов дела о мошенничестве с билетами ПМЭФ оштрафовали на 800 тысяч рублей

Пушкинский районный суд оштрафовал Татьяну Мишину и Илью Янчука на общую сумму в 800 тысяч рублей по делу о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила 20 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигуранты обязаны выплатить по 400 тысяч рублей каждый. Они признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Поводом для разбирательства послужило мошенничество с выдачей аккредитации на Петербургский международный экономический форум в 2025 году.

Суд установил, что в 2025 году экс-гендиректор компании "Инфопоток" и бывший коммерческий директор организации "Балт-Фото" Янчук и Мишина, работающая индивидуальным предпринимателем, связались с представителями юрлица и предложили организовать посещение сотрудников компании под видом журналистов на ПМЭФ, по цене 300 тысяч рублей за человека. Клиенты злоумышленников внесли предоплату в размере 900 тысяч рублей за аккредитацию. При этом официальный билет стоил порядка 1,2 млн рублей. В итоге три работника юрлица аккредитовались в Росконгрессе от издания "SMINEWS". Полученные деньги Мишина и Янчук присвоили себе.

Уголовное дело в отношении Янчука и Мишиной возбудили летом 2025 года. После материалы поступили в Петроградский суд. В сентябре 2025 года "Лениздат" провел собственное расследование, выяснив, что фигуранты дела работали с подразделениями медиахолдинга "Балт2Медиа", фактическим владельцем которого является бывший главный редактор "Делового Петербурга" Олег Третьяков. По информации журналистов, он проходил по делу в статусе свидетеля и отрицал причастность к правонарушению, заявляя, что сам стал жертвой мошенничества.

