В Петербурге блогера осудили на 12 лет колонии за попытку поджечь здание МВД

Первый западный окружной военный суд 18 мая приговорил тру-крайм блогера Диану Чистякову* к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за попытку поджечь здание полиции, сообщила "Фонтанка". Блогера осудили по статье о террористическом акте (ст. 205 УК).

Чистякову* задержали в октябре 2025 года. Дело возбудили после того, как она бросила несколько коктейлей Молотова в здание подразделения полиции на Загребском бульваре. В результате инцидента произошло возгорание асфальта рядом со служебными автомобилями.

Во время допроса Чистякова* утверждала, что ее ввели в заблуждение мошенники. Девушка совершила поджог по указке человека, представившегося сотрудником ФСБ.

Чистякова* родилась в 1996 году в Череповце. Получила образование психолога. Специализировалась на терапии аутичных взрослых. На момент задержания на блог Чистяковой* были подписаны 1,7 тысяч пользователей.

В конце апреля Первый западный окружной военный суд приговорил петербуржца к 11 годам лишения свободы за попытку поджечь здание военного комиссариата Ленобласти. Суд установил, что виновный действовал по указке неустановленного лица.

*Росфинмониторинг внес Диану Чистякову в реестр экстремистов и террористов

