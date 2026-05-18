Суд вернул протокол в отношении главы ансамбля "Нефес"

Петроградский районный суд вернул полицейским материалы дела в отношении руководителя ансамбля "Нефес" Севиле Халиловой для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Ранее силовики завели на Халилову административное дело по статье о проведении несанкционированного публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП).

По данным "Фонтанки", Халилова вместе с участниками детского хореографического ансамбля "Нефес" приехала на экскурсию в Петропавловскую крепость. Дети развернули флаги России, Крыма и национальный крымско-татарский флаг. Последний флаг привлек внимание сотрудников полиции. Силовики увидели на знамени запрещенную символику, отмечают в издании. После в отдел полиции доставили троих взрослых, среди которых оказались руководитель ансамбля Халилова и руководитель Крымско-татарского общества Петербурга при Доме национальностей Радион Эсмедляев.

В разговоре с изданием Халилова утверждала, что национальный крымско-татарский флаг можно увидеть во многих школах Крыма. Они с участниками ансамбля поднимали этот флаг в других регионах страны, и проблем не возникало, сказала женщина.

Коллектив из Крыма приехал в Петербург, чтобы выступить для ветеранов СВО, кадетов и курсантов. Также планировалось выступление коллектива в историческом парке "Россия - моя история", рассказали на сайте патриотического движения "Вечно живые".

