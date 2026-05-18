КС разрешил муниципалам требовать компенсации расходов на очистку водоемов

Конституционный суд признал право муниципалитетов претендовать на компенсацию расходов по срочной уборке государственных акваторий. Постановление опубликовано 18 мая. Поводом для рассмотрения стала жалоба администрации Калининграда, оспаривавшей обязанность очищать акватории за счет местного бюджета.

В постановлении суда указано, что органы местного самоуправления обязаны участвовать в уборке водных объектов, если используют их по договорам водопользования или на основании решений о предоставлении в пользование. Однако регулярная очистка государственных акваторий не должна полностью финансироваться муниципалитетами, считает КС. Согласно постановлению, перекладывание данной нагрузки полностью на органы местной власти нарушает баланс между государственными и муниципальными полномочиями и ограничивает самостоятельность местного самоуправления. По мнению суда, муниципалитеты должны взаимодействовать с региональными органами власти, отвечающими за водные объекты, для организации их регулярной очистки за счет бюджетных средств субъекта или федерации.

В случае необходимости срочной ликвидации загрязнения местные власти обязаны оперативно участвовать в уборке, в том числе за счет собственных средств. После этого муниципалитет вправе требовать возмещения понесенных расходов. При рассмотрении вопроса о компенсации региональные власти или суд могут учитывать, способствовало ли загрязнению ненадлежащее исполнение обязанностей самим муниципалитетом.

Администрации Калининграда спорит с прокуратурой с 2022 года. Тогда региональное министерство природных ресурсов передало муниципальному учреждению несколько водоемов. Позднее прокуратура потребовала убрать бытовой мусор в акватории. Местные власти настаивали, что водоемы находятся в государственной собственности и не передавались муниципалитету. Суд первой инстанции согласился с этой позицией, однако апелляция отменила решение. Сейчас дело администрации Калининграда подлежит пересмотру.

