Суд обязал привести в порядок Митрофаниевское кладбище

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск КГИОП о восстановлении благоустройства территории Митрофаниевского кладбища, сообщили 18 мая в пресс-службе городской администрации. В течение года со дня вступления решения суда в силу более 20 ответчиков должны привести участок кладбища и расположенные на нем здания в надлежащее состояние. За неисполнение решения предусмотрена неустойка — 100 тысяч рублей в месяц с каждого ответчика.

Суд вынес определение в марте 2026 года. Ответчиками по делу выступили коммерческие компании и организации, а также комитет по благоустройству, администрации Московского и Адмиралтейского районов города. Согласно материалам дела, ответчиков обязали очистить территорию кладбища от бытового и промышленного мусора, строительных материалов, контейнеров, автомобильных покрышек и бетонных плит. Кроме того, суд постановил демонтировать самовольно размещенные гаражи и бытовки, а затем провести благоустройство участка.

Митрофаниевское кладбище относится к объектам культурного наследия и является памятником регионального значения. Оно существует с 1831 года и работало до середины XX века. Находится на территории между железнодорожными линиями к Балтийскому и Варшавскому вокзалам. Сейчас КГИОП исследует территорию кладбища на предмет захоронений в рамках государственной историко-культурной экспертизы. В октябре 2024 года прокуратура обнаружила незаконно построенную парковку и здание на Митрофаниевском кладбище.

