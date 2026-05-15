Фигуранты дела о попытке отравления бойцов "Эспаньолы" выслушали приговор

Первый Западный окружной военный суд приговорил 15 мая к длительным срокам заключения двоих фигурантов уголовного дела о попытке отравления бойцов "Эспаньолы" и жителей Донецкой Народной Республики, сообщила прокуратура Петербурга. Ринату Ильину* назначили 15 лет лишения свободы, Никите Красильникову** — 16 лет. Первые четыре года каждый из них проведет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

Ильина* и Красильникова** признали виновными в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 — п. а ч. 3 ст. 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как установил суд, соучастник подсудимых Артем Щербаков*** вступил в переписку с представителями запрещенной в России террористической организации и согласился выполнять их поручения. По его заданию Ильин* и Красильников** с января по февраль 2024 года наблюдали за пунктом сбора гуманитарной помощи для армии и жителей ДНР.

"В дальнейшем подсудимые приобрели более 27 кг высокотоксичного вещества. Они планировали отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации", — добавили в прокуратуре.

Попытка отравления не удалась, так как Ильин*, Красильников** и Щербаков*** были задержаны правоохранителями. В середине марта 2024 года Дзержинский районный суд арестовал всех троих. Обвинительное заключение по делу первых двух прокуратура утвердила в конце зимы 2026 года. Дело Щербакова*** рассматривалось отдельно, в марте суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

*Росфинмониторинг внес Рината Ильина в реестр экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Никиту Красильникова в реестр экстремистов и террористов

***Росфинмониторинг внес Артема Щербакова в реестр экстремистов и террористов

